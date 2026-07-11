Олімпійський чемпіон назвав головну проблему Усика в поєдинку з Верховеном

Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк оцінив бій колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти ексчемпіона світу з кікбоксингу Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Його слова передає vRINGe.

Жан вважає, що Усику було важко пристосуватися під стиль нідерландця.

"Я обговорював перебіг поєдинку зі спортсменами, які розуміються на цьому виді спорту краще за мене і можуть пояснити певні аспекти. З огляду на те, що я бачив, читав і до чого дійшов після спілкування з більш кваліфікованими експертами, насамперед вирішальну роль відіграла незручність самого Верховена для Усика. Олександр тривалий час не міг до нього пристосуватися.

І витривалість Верховена. Чесно кажучи, вона мене теж здивувала. Скакати, мов кінь, 11 раундів… Дійти майже до кінця, нав'язуючи такий темп Олександру й зберігаючи мобільність та все інше – це дуже непросто. Видно, що він готувався, був вмотивований. Для нього це був реальний шанс вийти на зовсім інший рівень. Читав, що за цей бій він заробив більше, ніж за всю попередню кар'єру. Він намагався скористатися цим шансом. Бо такий шанс випадає раз у житті. Та й то не кожному", – сказав Беленюк.