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Ф'юрі анонсував наступний бій Верховена

Софія Кулай — 21 липня 2026, 07:50
Ф'юрі анонсував наступний бій Верховена
Ріко Верховен
Денис Дідківський

Пітер Фʼюрі, тренер Ріко Верховена (1-1, 1 КО) розповів, чи продовжить його підопічний кар'єру у боксі.

Його слова передає Seconds Out.

Він анонсував наступний бій нідерландського кікбоксера.

"Звісно, так. Його команда шукає для нього ще один великий боксерський поєдинок. Тож, сподіваюся, побачимо його наприкінці жовтня – в листопаді", – відповів наставник.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 травня Верховен програв Олександру Усику технічним нокаутом під завісу 11-го раунду у Гізі (Єгипет). Це був другий бій Ріко на боксерському рингу. Нідерландець подав протест на фінальний результат зустрічі.

Раніше було багато розмов про реванш Верховена проти Усика. Однак після відмови Олександра від чемпіонських титулів, у пресі почали приписувати українцю битву проти Деонтея Вайлдера у США.

Нещодавно Ріко скасував весілля та оголосив про розрив із нареченою.

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