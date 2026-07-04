Ексчемпіон світу назвав бійця, який має стати останнім суперником у кар'єрі Усика

Дюк Маккензі поділився думками про майбутнє Олександра Усика (25-0, 16 КО), який напередодні звільнив свої пояси.

Його слова передає Seconds Out.

Українець заявив, що залишається у спорті та збирається провести "Last dance". Колишній чемпіон світу розповів, з ким непереможний боксер має розділити ринг у такій визначній події.

"Я хотів би побачити останній бій Олександра проти Верховена, з яким він щойно боксував і проти якого виглядав жахливо. Однак, я думаю, що якщо вони проведуть реванш, то Усик знатиме, що це буде його останній поєдинок, то ми отримаємо такого ж боксера, який він був раніше. Знову ж таки, я не думаю, що Олександр був мотивований у першому бою. Він був ніби вимкнений. І саме тому Верховен дав йому складну битву. Не хочу применшувати заслуги Ріко. Цей хлопець неймовірно важко працював і шалено прагнув перемоги. Але він не переміг", – сказав Маккензі.

Британець вважає, що реванш став би хорошим рішенням для українця, який продемонстрував непереконливий виступ у першому очному протистоянні. Він заявив, що нідерландець заслужив на ще один шанс, а Олександр зможе довести скептикам перевагу над зірковим кікбоксером:

"Верховен гідно програв. Чи достатньо цього для реваншу проти Усика? Він добре себе показав, але я впевнений, що зараз головне для Олександра – заробити якомога більше. Якщо ти відмовляєшся від поясів, то ти будеш битися з кимось за найбільшу суму, яку зможеш отримати. І якщо йому збираються заплатити шалені гроші за реванш з Верховеном, то Усик мусить прийняти цей бій. І це буде останній розділ у його книзі".

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11 раунді. Він спочатку відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав його забивати в кутку рингу, через що рефері зупинив бій.

Без урахування тієї 3-хвилинки українець мінімально поступався на записках суддів. Один віддавав перевагу кікбоксеру 96:94, а двоє інших фіксували нічию 95:95.