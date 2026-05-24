Рефері має визнати свою помилку: Верховен – про поразку від Усика технічним нокаутом

Ріко Верховен (1-1, 1 КО) поділився думками щодо зупинки бою проти Олександра Усика (25-0, 16 КО) за секунду до завершення 11 раунду.

Його слова передає Boxing News.

Рефері зафіксував перемогу українця технічним нокаутом, коли той почав забивати нідерландського кікбоксера. Боєць після цього переглянув повтор і дав свою оцінку рішенню судді.

"Якщо бути абсолютно чесним, я щойно переглянув кінцівку на відео через усі ці коментарі, які читав у мережі. Знаєте, вони зупинили бій після гонгу! Тобто пролунав гонг, і аж тоді рефері зупинив поєдинок. Чому? Це ж мій час для відпочинку! Я дійсно пропустив перед цим потужний удар. Так, мені відкрили рахунок. Це був хороший відлік, відліку до восьми я справді потребував. Але в той момент я почув сигнал та подумав: "Окей, б***ь, зберися. Залишилося секунд 10. Потрібно просто продовжувати рухатися, тримаємо руки вгорі та, чорт забирай, блокуємо ці удари". І мені здається, саме це я і робив", – сказав Верховен.

Він не погоджується з рішенням рефері й урешті-решт подав протест на результат бою.

"Коли рефері втрутився, я не був якимось там "поплившим" чи щось таке. Я дивився прямо на нього q такий: "Чувак, чому ти зупиняєш? Ми ж майже достояли!" Це не мало для мене жодного сенсу. А тепер стає зрозуміло, що навіть гонг уже пролунав. І рефері мав це врахувати. Звісно, помилки трапляються, але тепер, озираючись назад, рефері має визнати свою помилку, переглянути момент і сказати: "Окей, ми визнаємо бій таким, що не відбувся", – сказав Верховен.

Напередодні своїми думками щодо цього поєдинку також поділився Олександр Красюк. За оцінками колишнього промоутера Олександра Усика, українець виграв лише три раунди.