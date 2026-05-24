Шанси були 50 на 50: ексчемпіон світу оцінив перемогу Усика над Верховеном, згадавши роботу судді

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) поділився думками щодо перемоги Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) в битві за титул WBC.

Його слова передає Boxing News.

Американець радий, що тріумфував український боксер. При цьому він віддав належне нідерландському кікбоксеру, який перевершив очікування експертів, давши при цьому свою оцінку рішенню рефері зупинити достроково бій.

"Це був неймовірний поєдинок. Не думав, що Ріко буде настільки хорошим, але я дуже щасливий, що Усик здобув перемогу в 11-му раунді. Я би сказав, що шанси були 50 на 50, і коли почався 11-й раунд, Олександр зробив те, що мав. Вітаю Усика, це був важкий бій, адже Ріко прийшов, аби перемогти. Чи потрібно було дати йому шанс продовжувати бій? Ні", – сказав Руїс.

Нагадаємо, що рефері зафіксував технічний нокаут на останніх секундах 11 раунду. Після десяти 3-хвилинок мінімальним лідером за записками суддів був Ріко Верховен.

Він в одного рефері мав перевагу 96:94, а інші двоє фіксували нічию. Вже після поєдинку нідерландець подав протест на результат бою.