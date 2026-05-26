Усик пояснив, чому йому було так складно в битві з Верховеном

Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про битву з Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає ТСН.

Український боксер розповів, чому бій видався настільки непростим для нього. Він заявив, що мав обмаль інформації про стиль кікбоксера, який виявився дуже нетиповим, а також відзначив його вміння тримати удар.

"Є принципова різниця в тому, що ти знаєш і від боксера очікуєш якихось дій, тому що ти робив... І права, і ліва рука, і рух, а тут ти працюєш від того, що бачиш конкретно в цьому поєдинку. Перед тим, як ми готуємося, у нас є аналітична команда, яка розбирає бої. Тобто є нарізка відео, які ми постійно дивимося та напрацьовуємо якісь комбінації під опонентів. І таки з "тєрпєлкою" у нього все добре, голова тримає. Ми в боксерському суспільстві кажемо, я кажу, що у нього така броня в чотири пальці саме. Він гарно тримає удар", – сказав Усик.

Нагадаємо, що після десяти раундів українець мінімально поступався за записками суддів. Він в одного рефері програвав 94:96, а інші двоє фіксували нічию.

В 11-му ж Олександр Усик спочатку відправив Ріко Верховена в нокдаун, а на останніх секундах переміг технічним нокаутом після того, як почав забивати нідерландця в кутку рингу.