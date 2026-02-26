У команді Усика відреагували на інформацію про підписання контракту з Zuffa Boxing

Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика (24-0, 15 КО), відреагував на чутки, що нібито український боксер уклав угоду з новою промоутерською компанією Zuffa Boxing.

Про це повідомляє READY TO FIGHT.

Представник колишнього абсолютного чемпіона у гевівейті спростував дану інформацію.

"Друзі, у ЗМІ поширюються повідомлення про те, що Олександр Усик нібито підписав контракт із Zuffa Boxing. Ця інформація не відповідає дійсності. Просимо вас покладатися виключно на офіційні заяви нашої команди", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що подібну інформацію вперше сказав промоутер Діна Вайт, який наголосив, що перемовини боксера з промоушеном тривали близько місяця.

Одразу після цих чуток в Instagram Усика з'явився інтригуюча публікація щодо його майбутнього. Олександр наголосив, що готується до чогось грандіозного.

Zuffa Boxing – спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Нещодавно промоушен опублікував список усіх боксерів, з якими уклали контракти. Серед переліку не було прізвища Усика, однак були інші українські бійці – Сергій Богачук та Олександр Гвоздик.

Раніше повідомлялось, що українець хоче побитись проти Деонтея Вайлдера, який 4 квітня 2026 року проведе бій проти Дерека Чісори. Промоутер Френк Воррен припустив, що переможець цього протистояння може у майбутньому провести титульний двобій проти Усика.