Було неймовірно круто: президент UFC – про стрілянину в Білому домі

Президент UFC Дейна Вайт розповів про інцидент зі стріляниною в Білому Домі, який відбувся у ніч на 26 квітня за присутності президента США Дональда Трампа.

Слова одного з керівників Zuffa Boxing цитує Fox News.

Вайт є близьким другом Трампа та був серед почесних гостей, яких запросили на вечір. Очільник промоушену збирався використати надану можливість для розкрутки майбутнього турніру UFC Freedom 250, який відбудеться у Білому домі 14 червня цього року.

"Стало шумно, столи почали перевертати, хлопці вбігали зі зброєю та кричали: "Лягай!". Я не лягав. Це було неймовірно круто. Я буквально насолоджувався кожною хвилиною, бо це був досить божевільний та унікальний досвід", – сказав Вайт.

Нагадаємо, що під час вечері кореспондентів в Білому домі до бальної зали увірвався озброєний чоловік та почав стріляти. Охоронці екстрено евакуювали із зали Трампа і першу леді Меланію Трамп.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен. Його було затримано. Мотиви нападника невідомі.

Трамп, коментуючи інцидент після евакуації, припустив, що саме він міг бути ціллю нападника.