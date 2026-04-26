Було неймовірно круто: президент UFC – про стрілянину в Білому домі

Сергій Шаховець — 26 квітня 2026, 13:13
Президент UFC Дейна Вайт розповів про інцидент зі стріляниною в Білому Домі, який відбувся у ніч на 26 квітня за присутності президента США Дональда Трампа.

Слова одного з керівників Zuffa Boxing цитує Fox News.

Вайт є близьким другом Трампа та був серед почесних гостей, яких запросили на вечір. Очільник промоушену збирався використати надану можливість для розкрутки майбутнього турніру UFC Freedom 250, який відбудеться у Білому домі 14 червня цього року.

"Стало шумно, столи почали перевертати, хлопці вбігали зі зброєю та кричали: "Лягай!". Я не лягав. Це було неймовірно круто. Я буквально насолоджувався кожною хвилиною, бо це був досить божевільний та унікальний досвід", – сказав Вайт.

Нагадаємо, що під час вечері кореспондентів в Білому домі до бальної зали увірвався озброєний чоловік та почав стріляти. Охоронці екстрено евакуювали із зали Трампа і першу леді Меланію Трамп.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен. Його було затримано. Мотиви нападника невідомі.

Трамп, коментуючи інцидент після евакуації, припустив, що саме він міг бути ціллю нападника.

Стерлінг переміг Залала у головному поєдинку UFC Fight Night 274
Колишня октагон-гьорл UFC підірвала мережу гарячим фото в бікіні
Амосов вперше увійшов у рейтинг UFC
Грузинський боєць UFC жорстко поставив легенду на місце після фрази російською мовою
Вважав, що правила не для нього: зіркового російського бійця UFC та його команду вигнали з літака

