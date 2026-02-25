Zuffa Boxing розкрила список усіх підписаних боксерів: серед них два українці

Промоутерська компані Zuffa Boxing підписала контракти з 93-ма боксерами.

Про це повідомляє пресслужба промоушена.

Серед них двоє українців – Сергій Богачук та Олександр Гвоздик. Обидва вже провели перші поєдинки під егідою Zuffa Boxing. 2 лютого Богачук за роздільним рішенням суддів переміг росіянина Раджаба Бутаєва, а Гвоздик програв нокаутом Радівоє Калайджичу.

We've been BUSY! 😤



Check out our full list of current athletes signed to Zuffa Boxing! 🥊 pic.twitter.com/Nr53QYlbgw — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) February 24, 2026

Раніше Гвоздик розповідав, що уклав угоду з промоушеном на 3 роки, у якій прописані гарантовані три бої на рік.

Серед усього списку бійців слід виділити Джея Опетаю, Конора Бенна, Ефе Аджагбу.

Раніше повідомлялось, що промоушен прагне організувати британську битву Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. Один з керівників промоушену та за сумісництвом президент UFC Дейна Вайт заявляв, що організація незабаром зробить декілька гучних анонсів.

Нагадаємо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.