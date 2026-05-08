В UFC анонсували повернення Макгрегора
Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт розповів про можливе повернення колишнього чемпіона Конора Макгрегора.
Цитує функціонера Bloody Elbow.
"У нас із Конором усе в чудовому стані. Я впевнений, що Конор битиметься цього року – ми приведемо його в оптимальну форму й підготуємо до повернення.
Він тренується, у мережі вже є відео… Він битиметься цього літа. Я думав, що це станеться ще минулого року, але не сталося. Тепер я надзвичайно впевнений, що це відбудеться цього літа.
Схоже, він мотивований, тренується, і за лаштунками відбувається багато позитивних речей, які дають мені велику впевненість у тому, що він повернеться влітку", – сказав Вайт.
Макгрегор востаннє бився у 2021 році. Він поступився Дастіну Пуар'є, після чого періодично з'являються чутки про його можливий камбек.
Очікувалося, що ірландець проведе бій проти Майкла Чендлера у 2024 році, однак тоді він знявся через травму пальця ноги.
Не так давно Конор відбув 18-місячну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, ставши доступним для боїв з 20 березня.
Раніше повідомлялося, що Макгрегор хоче укласти новий контракт із UFC.