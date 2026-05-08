В UFC анонсували повернення Макгрегора

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт розповів про можливе повернення колишнього чемпіона Конора Макгрегора.

Цитує функціонера Bloody Elbow.

"У нас із Конором усе в чудовому стані. Я впевнений, що Конор битиметься цього року – ми приведемо його в оптимальну форму й підготуємо до повернення.

Він тренується, у мережі вже є відео… Він битиметься цього літа. Я думав, що це станеться ще минулого року, але не сталося. Тепер я надзвичайно впевнений, що це відбудеться цього літа.

Схоже, він мотивований, тренується, і за лаштунками відбувається багато позитивних речей, які дають мені велику впевненість у тому, що він повернеться влітку", – сказав Вайт.