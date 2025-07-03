Вайт обрав Ітауму попри варіанти з Джошуа та Паркером

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт заявив, що йому запропонували вибрати суперника серед трьох кандидатів – Джозефа Паркера, Ентоні Джошуа та Мозеса Ітауми.

Цитує боксера Sky Sports.

Вайт погодився на бій з Ітаумою, оскільки Джошуа "не був готовий". Також він не зміг домовитися про умови з Паркером.

"Знаєте що, мені запропонували три прізвища: Джошуа, Паркер та Мозес Ітаума. Ці хлопці просто бавилися. Паркер був жадібним, вони не хотіли бути реалістами щодо розподілу гонорарів. Ей Джей не був готовий. Очевидно, вони намагаються залишити собі запасні варіанти, а я ні для кого не був основним варіантом.

Я думаю, що з Мозесом Ітаумою ніхто не хоче битися. Вся моя кар'єра була такою, що я завжди брав бої, які ніхто не хотів брати, і нічого не змінилося зараз. Це можливість, це чудова можливість. Якщо я виграю цей бій, то повернуся, ніби й не йшов.

Усі його бояться, всі ці інші надважковаговики, які пишаються тим, що жорстко б'ються з будь-ким, вони бояться битися з цим хлопцем. Ми в цьому бізнесі, щоб битися, ми в цьому бізнесі, щоб розважати, ми в цьому бізнесі, щоб подарувати фанатам хороший бій.

Я б хотів знову битися з Ей Джей, тому що він єдиний у цьому списку, хто переміг мене раніше.

Я переміг його одного разу в аматорах, він переміг мене одного разу, я б хотів битися з ним знову. Але ці його травми, операція та все таке – вони не знали, чи буде він готовий. Він не був готовий, тому я сказав: "Гаразд, я не збираюся чекати".

Бій з Джозефом Паркером — це жадібність Паркера. Коли я бився з ним багато років тому, він був у певній програшній серії. Я погодився тоді на певний розподіл гонорару, я був чесним і справедливим. А він жадібний. І я сказав: "Ти хочеш битися з кимось, хто тебе вже переміг, чи ти просто тут заради грошей?" І очевидно, що він просто заради грошей. Тож я сказав: "Гаразд, не хвилюйся". Потім щодо Мозеса я сказав: "Так, я точно погоджуся на бій", – сказав Вайт.