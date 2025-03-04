Вайт пояснив зняття з бою проти Джойса

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) травмував палець та змушений був знятися з бою проти Джо Джойса (16-3, 15 КО).

Цитує боксера Daily Mail.

"Я тренувався в тренажерному залі, і всі повинні прибрати свої гантелі. Але хтось це не зробив, і його гантеля покотилася під лаву. У той час я робив свої вправи, і коли я пішов скинути свої гирі, я роздавив свій палець між власними гантелями та тими, які залишив інший. Його реально розчавило", – розповів боєць.

Вайту знадобилося накласти сім швів, щоб скріпити рану, лікарі також застосували медичний клей через серйозність травми.

"Мені наклали сім швів, щоб допомогти утримати його на місці, тому що поріз дуже глибокий. Це все до кісток і до нервів. Їм довелося склеїти його, а потім додати шви, щоб утримати його на місці. Крім того, місце, де це сталося, складне, тому що легко може знову відкритися", – зазначив Вайт.

Медики сказали Вайту, що він не зможе битися щонайменше три-чотири тижні, а до бою проти Джойса залишилося всього п'ять тижнів.

"Вони кажуть, що я не можу битися протягом трьох-чотирьох тижнів. Точно не можу завдавати удари через поріз. Я не можу згинати палець взагалі. Кожен раз, коли я намагаюся його згинати, рана відкривається знову, тому я навіть не можу стиснути кулак. Я пробую згинати, але це неможливо", – розповів Вайт.

Нагадаємо, поєдинок мав відбутись 5 квітня у Манчестері. Наразі організатори шукають заміну Вайту.

Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів.

Раніше спортсмени встигли провести першу дуель поглядів, а Вайт відреагувати на план Джойса нокаутувати його.