Прайс – про можливу битву Ітауми проти Вайлдера: Це не дуже хороший бій для Мозеса

Колишній британський боксер Девід Прайс (25-7, 20 KO) висловився про гіпотетичну битву між Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) та Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Він прокоментував слова "Бронзового бомбардувальника", який хотів би випробувати на міцність 21-річного непереможеного британця.

"Чому б і ні? Хтось має це зробити, але це не дуже хороший бій для Мозеса Ітауми на цьому етапі. Він має силу, але поки що він не мав проблем у боях. На місці Мозеса я б почекав. Але варто віддати Деонтею Вайлдеру належне, бо він готовий битися з суперником, якого всі хочуть уникнути. Перед ним треба зняти капелюха", – сказав Прайс.

Нагадаємо, що востаннє Мозес виходив у ринг наприкінці березня цього року. Він нокаутував американця Джермейна Франкліна 5-му раунді.

Одразу після тієї перемоги британець заявив, що хоче битись з Олександром Усиком. Проте раніше українець пояснював, що не планує цього бою, адже не бажає зламати кар'єру молодому бійцю.

Тоді як Вайлдер 4 квітня переміг британського супертяжа Дерека Чісору. Деонтею активно приписують двобій проти Ентоні Джошуа.