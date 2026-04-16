Усик розповів, чи потрібен Джошуа проміжний бій перед битвою з Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) переконаний, що Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) повинен провести проміжний бій перед битвою проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Daily Mail Boxing.

Український боксер розповів, що Ей Джей, з яким тренується в одному таборі, не переживає з приводу можливої британської дуелі проти "Циганського короля", який зробив йому офіційний виклик після перемоги над Арсланбеком Махмудовим.

"Я думаю, Ей Джей не нервує з цього приводу. Я думаю, що тепер Ей Джей повинен провести проміжний бій, бо після аварії це нормально. Тайсон мав такий бій. Едді повинен організувати проміжний бій перед поєдинком з Ф'юрі", – сказав Усик.

Також Олександр запевнив, що не говорив із Джошуа щодо його можливого поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

Цікаво, що промоутер Едді Гірн припускав, що Ентоні може не зіштовхнутися з "Бронзовим бомбардувальником", який 4 квітня 2026 року переміг Дерека Чісору.

Нагадаємо, що Джошуа нокаутував Джейка Пола наприкінці грудня 2025-го, а через декілька днів потрапив у смертельну ДТП, у якій загинули його двоє тренерів-друзів. Нещодавно Ей Джей нарешті відновив тренувальний процес.