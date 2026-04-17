Уникають небезпечних варіантів: промоутер Джошуа розкрив деталі пошуку наступного суперника

Промоутер Едді Хірн висловився про пошук суперника для проміжного поєдинку Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) перед битвою проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

За його словами, рівень опонента Ей Джея залежатиме від рішення Туркі Аль аш-Шейха і команди Sela, які не хочуть, щоб британський супертяж бився із небезпечним суперником.

"Netflix і всі інші так захоплені боєм з Тайсоном Ф'юрі, що вони не можуть дозволити собі, щоб цей бій не відбувся. Ми сказали їм, і я говорю це абсолютно серйозно, що бій з Деонтеєм Вайлдером – чудовий варіант для повернення Ентоні Джошуа. Він набагато небезпечніший за той рівень, який вони хотіли б бачити – ми нормально до цього ставимося", – заявив функціонер.

Також відомий промоутер додав, що усі розуміють, через що пройшов Джошуа, коли наприкінці 2025-го потрапив у смертельну ДТП, у якій загинули його двоє тренерів-друзів. Нещодавно Ей Джей нарешті відновив тренувальний процес у таборі Олександра Усика.

Водночас Гірн запевнив, що наступний опонент Ентоні точно буде гідний боєць, який наближений до рівня Арсланбека Махмудова, якого "Циганський король" побив у ніч проти 12 квітня 2026 року.

Раніше Гірн припускав, що Джошуа може не зіштовхнутися з "Бронзовим бомбардувальником", який 4 квітня 2026 року переміг Дерека Чісору.