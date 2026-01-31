Названа офіційна дата та місце проведення бою Чісора – Вайлдер

Промоутерська компанія Френа Воррена Queensberry Promotions офіційно анонсувала, що бій Дерек Чісора (36-13, 23) – Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43) відбудеться 4 квітня на арені "О2" в Лондоні.

Про це йдеться в повідомленні від пресслужби QP.

"Режим ВІЙНИ* активовано, коли Дерек Чісора та Деонтей Вайлдер зустрінуться в Лондоні 4 квітня", – йдеться в дописі.

It’s 𝗗𝗢𝗡𝗘! 💣



WAR mode activated as Derek Chisora and Deontay Wilder meet in London on April 4 💥#ChisoraWilder | April 4 | London | Exclusively live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/k4ywcsb67i — Queensberry Promotions (@Queensberry) January 30, 2026

"Війна"* – це прізвисько Дерека Чісори. Американського боксера величають "Бронзовим бомбардувальником".

Деталей андеркадру ще немає. Транслятором вечору боксу виступить стрімінгова платформа DAZN.

Для Чісори це буде 50-й поєдинок у професійній кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що бій може відбутися у квітні 2026 року у Великій Британії.

Водночас Чісора також висловлював своє бажання провести реванш проти Олександра Усика.

В останні тижні українець активно промотував свій бій проти Вайлдера. Деонтей також був не проти. Ймовірно, сторони спортсменів не зуміли погодити деталі поєдинку.