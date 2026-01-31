Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Названа офіційна дата та місце проведення бою Чісора – Вайлдер

Руслан Травкін — 31 січня 2026, 02:55
Названа офіційна дата та місце проведення бою Чісора – Вайлдер
Чісора – Вайлдер
x.com/Queensberry

Промоутерська компанія Френа Воррена Queensberry Promotions офіційно анонсувала, що бій Дерек Чісора (36-13, 23) – Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43) відбудеться 4 квітня на арені "О2" в Лондоні.

Про це йдеться в повідомленні від пресслужби QP.

"Режим ВІЙНИ* активовано, коли Дерек Чісора та Деонтей Вайлдер зустрінуться в Лондоні 4 квітня", – йдеться в дописі.

"Війна"* – це прізвисько Дерека Чісори. Американського боксера величають "Бронзовим бомбардувальником".

Деталей андеркадру ще немає. Транслятором вечору боксу виступить стрімінгова платформа DAZN.

Для Чісори це буде 50-й поєдинок у професійній кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що бій може відбутися у квітні 2026 року у Великій Британії.

Водночас Чісора також висловлював своє бажання провести реванш проти Олександра Усика.

В останні тижні українець активно промотував свій бій проти Вайлдера. Деонтей також був не проти. Ймовірно, сторони спортсменів не зуміли погодити деталі поєдинку. 

Читайте також :
Відео Фото Колонка All-in у Лас-Вегасі. Чому Усик хоче поставити все на зеро в поєдинку проти Вайлдера
Бокс Дерек Чісора Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер

Зникла вибуховість ударів: ексчемпіон світу – про форму Вайлдера
Маккензі обрав між Руїсом та Вайлдером суперника для Усика
Останнє ім’я того покоління: Усик може побитись проти переможця бою Чісора – Вайлдер
Чісора підписав контракт на бій з Вайлдером
Воррен поставив під сумнів можливість проведення поєдинку між Вайлдером та Чісорою

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік