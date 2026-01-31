Названа офіційна дата та місце проведення бою Чісора – Вайлдер
Промоутерська компанія Френа Воррена Queensberry Promotions офіційно анонсувала, що бій Дерек Чісора (36-13, 23) – Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43) відбудеться 4 квітня на арені "О2" в Лондоні.
Про це йдеться в повідомленні від пресслужби QP.
"Режим ВІЙНИ* активовано, коли Дерек Чісора та Деонтей Вайлдер зустрінуться в Лондоні 4 квітня", – йдеться в дописі.
"Війна"* – це прізвисько Дерека Чісори. Американського боксера величають "Бронзовим бомбардувальником".
Деталей андеркадру ще немає. Транслятором вечору боксу виступить стрімінгова платформа DAZN.
Для Чісори це буде 50-й поєдинок у професійній кар'єрі.
Раніше повідомлялося, що бій може відбутися у квітні 2026 року у Великій Британії.
Водночас Чісора також висловлював своє бажання провести реванш проти Олександра Усика.
В останні тижні українець активно промотував свій бій проти Вайлдера. Деонтей також був не проти. Ймовірно, сторони спортсменів не зуміли погодити деталі поєдинку.