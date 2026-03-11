Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чісора отримав дивне прохання від Вайлдера: Я хочу, щоб ти намагався мене вбити

Софія Кулай — 11 березня 2026, 11:10
Чісора отримав дивне прохання від Вайлдера: Я хочу, щоб ти намагався мене вбити
Деонтей Вайлдер
Getty Images

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) поділився думкою щодо свого майбутнього протистояння проти Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про нього він висловився у коментарі The Ring.

"Бронзовий бомбардувальник" розповів, що попросив про дещо ветерана боксу з Великої Британії.

"Поза рингом ми можемо бути друзями, але коли настає час бою – це треба вимикати. Я вже сказав йому: "Я хочу, щоб ти намагався мене вбити". Він якось дивно на мене подивився, а я відповів: "Саме це мені й потрібно".

Розумієш, про що я? Це можливо. Знаю, бо вже бився з людиною, яку вважав братом. І тоді я сказав їй те саме: "Це наша остання розмова", – заявив Вайлдер.

Двобій Чісора – Вайлдер відбудеться 4 квітня 2026 року на арені "О2" у Лондоні. Це буде ювілейний 50-й двобій для Дерека.

Раніше промоутер Френк Воррен припускав, що переможець цього поєдинку може у майбутньому провести титульний бій проти Усика. Однак Олександр вже визначився із зустрічами, які стануть останніми у його кар'єрі. Серед його планів немає протистояння проти тріумфатора пари Чісора – Вайлдер, хоча українець заявляв, що хотів би побоксувати проти Деонтея.

Чісора підтвердив, що найближчий двобій проти американця буде останнім у його кар'єрі на професійному рингу.

Читайте також :
Я виграв би третій бій: Ф'юрі – про можливу трилогію з Усиком
Дерек Чісора Деонтей Вайлдер

Дерек Чісора

Чісора розповів, що бій Усик – Верховен організували завдяки зірці кіно
Промоутер закликав IBF призначити титульний бій для Чісори за пояс Усика
Чісора підказав Усику, як уникнути бою з Кабаєлом за титул WBC
Хороший поєдинок, щоб позбутися іржі: Чісора оцінив бій Ф'юрі з росіянином
Катмен Усика назвав найскладнішого суперника в кар'єрі українця

Останні новини