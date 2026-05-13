Усик запалив просто на рингу: чемпіон станцював під легендарний хіт 80-х

Триразовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик вкотре розважив своїх уболівальників атмосферним відео з тренувального табору.

На відео Усик несподівано влаштував запальні танці просто на боксерському рингу під легендарний хіт Bamboleo.

Гарний настрій чемпіона швидко передався й усій його команді, яка також почала підтанцьовувати під час воркауту.

"Я сьогодні офіційно в режимі "Bamboleo", — підписав свій допис Усик.

Нагадаємо, наступний свій поєдинок Олександр Усик проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Бій відбудеться 23 травня у Єгипті.

Раніше повідомлялося, що Усик показав свою підготовку до поєдинку з Верховеном. Він опублікував відео тренування, де інтенсивно працює на груші.