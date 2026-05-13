Відомий тренер назвав боксера, який завдасть Усику першої поразки в кар'єрі

Роберт Гарсія поділився думками про потенційний бій між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і Давідом Бенавідесом (32-0, 25 КО), який останнім часом усе більше обговорюють, адже цю битву у 2027 році хоче організувати Туркі Аль аш-Шейх

Його слова передає ESNEWS.

Фахівець вважає, що саме американець здатен завдати чинному королю надважкого дивізіону першої поразки в кар'єрі. Він назвав умову, за якої це може статись.

"Дайте йому ще кілька боїв у крузервейті. Я не знаю, скільки ще Усик збирається битися. Дайте Бенавідесу два чи три бої, а потім він підніметься в надважку вагу та поб'є Усика", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, що напередодні 29-річний Бенавідес піднявся у крузервейт, де провів поєдинок із Гільберто Раміресом. Він нокаутував суперника в шостому раунді, завдяки чому став чемпіоном світу вже у третьому для себе дивізіоні.

