Відомий тренер назвав боксера, який завдасть Усику першої поразки в кар'єрі

Денис Іваненко — 13 травня 2026, 08:50
Роберт Гарсія поділився думками про потенційний бій між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і Давідом Бенавідесом (32-0, 25 КО), який останнім часом усе більше обговорюють, адже цю битву у 2027 році хоче організувати Туркі Аль аш-Шейх

Його слова передає ESNEWS.

Фахівець вважає, що саме американець здатен завдати чинному королю надважкого дивізіону першої поразки в кар'єрі. Він назвав умову, за якої це може статись.

"Дайте йому ще кілька боїв у крузервейті. Я не знаю, скільки ще Усик збирається битися. Дайте Бенавідесу два чи три бої, а потім він підніметься в надважку вагу та поб'є Усика", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, що напередодні 29-річний Бенавідес піднявся у крузервейт, де провів поєдинок із Гільберто Раміресом. Він нокаутував суперника в шостому раунді, завдяки чому став чемпіоном світу вже у третьому для себе дивізіоні.

Раніше сам американець відреагував на розмови про можливе протистояння з Олександром Усиком. Він зізнався, чи готовий прийняти цей виклик найближчим часом.

