Це не 100%: Усик натякнув на зміну планів щодо завершення кар'єри

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився про завершення своєї професійної кар'єри.

Його слова передає DAZN Boxing.

Український боксер відповів на запитання, чи не змінились його плани, які він оголошував раніше. Непереможений боєць залишив місце для різних інтерпретацій.

– Ти сказав, що хочеш битися з переможцем бою Вордлі – Дюбуа, а потім, можливо, з "Жадібним пузом". І на цьому все?

– Так. Але я сказав, що в мене є три бої. Ріко, потім ще два та фініш.

– Не буде четвертого, п'ятого? Це 100%?

– Це не 100%.

– Так само, як і в Чісори?

– Так. Не 100%. Коли я скажу 100%, то я вже не повернуся. Але три бої та фініш.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе 23 травня у єгипетській Гізі проти Ріко Верховена. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Напередодні нідерландський кікбоксер звернувся до українця. Він розповів, завдяки чому його переможе.