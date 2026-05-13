Відомий тренер оцінив шанси Верховена здійснити апсет у битві з Усиком

Шейн Макгіган поділився думками щодо наступного бою Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає The Ring.

Британський тренер зізнався, чи вірить у здатність кікбоксера Ріко Верховена здолати українського боксера. Він заявив, що це бійці різного рівня та повністю переконаний у перемозі чинного короля хевівейту.

"Мені здається, що в цій грі є різні рівні. Він буде протистояти хлопцю, який є майстром боксу. Я не думаю, що у нього є шанси взагалі", – сказав Макгіган.

Нагадаємо, що очне протистояння між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Напередодні нідерландський кікбоксер звернувся до українця. Він розповів, завдяки чому збирається його перемогти.