Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Відомий тренер оцінив шанси Верховена здійснити апсет у битві з Усиком

Денис Іваненко — 13 травня 2026, 10:03
Відомий тренер оцінив шанси Верховена здійснити апсет у битві з Усиком
Усик і Верховен
Getty Images

Шейн Макгіган поділився думками щодо наступного бою Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає The Ring.

Британський тренер зізнався, чи вірить у здатність кікбоксера Ріко Верховена здолати українського боксера. Він заявив, що це бійці різного рівня та повністю переконаний у перемозі чинного короля хевівейту.

"Мені здається, що в цій грі є різні рівні. Він буде протистояти хлопцю, який є майстром боксу. Я не думаю, що у нього є шанси взагалі", – сказав Макгіган.

Нагадаємо, що очне протистояння між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Напередодні нідерландський кікбоксер звернувся до українця. Він розповів, завдяки чому збирається його перемогти.

Читайте також :
Це не 100%: Усик натякнув на зміну планів щодо завершення кар'єри
Олександр Усик Ріко Верховен

Олександр Усик

Це не 100%: Усик натякнув на зміну планів щодо завершення кар'єри
Відомий тренер назвав боксера, який завдасть Усику першої поразки в кар'єрі
Дюбуа очолив рейтинг претендентів на титул The Ring, яким володіє Усик
Усик – про бій з Верховеном: Це маленький промінчик світла для людей
Верховен розповів, завдяки чому переможе Усика

Останні новини