ЗМІ назвали ймовірну дату бою Вайлдер – Чісора

Прихильники боксу можуть побачити протистояння британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО) проти американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) вже навесні 2026 року.

Про це повідомляє BBC Sport.

За інформацією видання, ювілейний 50-й бій Чісори відбудеться 4 квітня у Лондоні.

Цікаво, що це протистояння повинно було відбутись ще 13 років тому. Однак Вайлдер зірвав поєдинок через арешт за звинуваченням у домашньому насильстві.

Менеджер "Бронзового бомбардувальника" Шеллі Фінкель підтвердив процес перемовин щодо бою Вайлдер – Чісора. Представник Деонтея додав, що вони перебувають на фінальній стадії.

Водночас Чісора висловив своє бажання провести реванш проти Олександра Усика. 31 жовтня 2020 року Дерек програв українцю на лондонському "Вемблі" за одноголосним рішенням суддів: 117-112 та 115-113 (двічі).

Також на двобій із непереможеним українським чемпіоном претендує Вайлдер.

Раніше Тайсон Ф'юрі, який оголосив про намір повернутись у профі-ринг, дав свій прогноз на ймовірне протистояння Вайлдера та Чісори.