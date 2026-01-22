Це було б дивовижно, – Чісора натякнув на бій з Усиком після битви з Вайлдером

Британський ветеран гевівейту Дерек Чісора (36-13, 23 КО) не проти провести реванш з чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Про це 42-річний боксер заявив в інтерв'ю talkSPORT Boxing.

"Ми не проти битися з Олександром Усиком. Якщо бій з Деонтеєм відбудеться, і ми потім будемо битися з Усиком, це було б дивовижно", – заявив Чісора.

Експерти вважають бій Вайлдера проти Чісори "розігрівочним" перед мегафайтом "Бронзового бомбардувальника" з Усиком. Втім, Дерек спокійно ставиться до такої ролі.

"Я не проти бути розігрівом. Люди можуть називати мене як завгодно, як вони хочуть. Поки мені платять. Суть гри: називайте мене будь-якими іменами, які хочете, просто випишіть мені чек. Я не проти", – сказав Чісора.

Додамо, що Усик та Чісора зустрічалися в рингу у жовтні 2020 року. Тоді бій завершився перемогою українця одностайним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що бій між Дереком Чісорою та Деонтеєм Вайлдером може відбутися у квітні 2026 року у Великій Британії. Офіційну дату мають повідомити незабаром на спільній пресконференції.

Боксерська організація WBC дозволила Олександру Усику провести добровільний захист титулу. Українець обрав суперником легендарного панчера Деонтея Вайлдера. Орієнтовно бій відбудеться у липні 2026 року у Лос-Анджелесі чи Лас-Вегасі.