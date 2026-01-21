Ф'юрі спрогнозував переможця бою між Чісорою та Вайлдером

Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі оцінив потенційний бій між Дереком Чісорою та Деонтеєм Вайлдером, протистояння яких може відбутися у квітні.

Про це британець розповів в Instagram.

"Отже, я щойно побачив, що Чісора і Деонтей Вайлдер проведуть бій. Думаю, що це чудовий поєдинок, знаєте. Я бився з кожним із цих хлопців по три рази, щойно про це задумався.

Вважаю, що це дуже-дуже хороший бій, але в цьому випадку я ставлю на свого хлопця – Дел Боя, Чісору, на дострокову перемогу. Давай Дереку, вперед", – сказав Тайсон.