Ф'юрі спрогнозував переможця бою між Чісорою та Вайлдером

Олександр Булава — 21 січня 2026, 19:50
Тайсон Ф'юрі
Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі оцінив потенційний бій між Дереком Чісорою та Деонтеєм Вайлдером, протистояння яких може відбутися у квітні.

Про це британець розповів в Instagram.

"Отже, я щойно побачив, що Чісора і Деонтей Вайлдер проведуть бій. Думаю, що це чудовий поєдинок, знаєте. Я бився з кожним із цих хлопців по три рази, щойно про це задумався.

Вважаю, що це дуже-дуже хороший бій, але в цьому випадку я ставлю на свого хлопця – Дел Боя, Чісору, на дострокову перемогу. Давай Дереку, вперед", – сказав Тайсон.

Раніше повідомлялося, що у Лондоні відбудеться пресконференція, на якій офіційно оголосять про цей бій. До слова, Чісора востаннє боксував у лютому 2025-го, коли переміг шведа Отто Валліна. Натомість Вайлдер у червні минулого року здолав Тайрелла Герндона.

