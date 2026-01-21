Українська правда
Менеджер Вайлдера підтвердив переговори з Чісорою

Олександр Булава — 21 січня 2026, 20:07
Деонтей Вайлдер
Команди американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) та британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО) близькі до укладення угоди про бій.

Про це повідомив менеджер американського боксера Шеллі Фінкель у коментарі Sky Sports.

"Ми ведемо переговори, і вони близькі до завершення", – розповів Фінкель.

Queensberry Promotions, яка просуває Чісору, відмовилася від коментарів.

Очікується, що бій двох бійців має відбутися у квітні у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що у Лондоні відбудеться пресконференція, на якій офіційно оголосять про цей бій. До слова, Чісора востаннє боксував у лютому 2025-го, коли переміг шведа Отто Валліна. Натомість Вайлдер у червні минулого року здолав Тайрелла Герндона.

