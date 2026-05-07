Британський супертяж назвав найважчі бої у кар'єрі Усика

Боксер із Великої Британії Річард Ріакпоре (20-1, 16 КО) поділився думкою щодо найскладніших поєдинків у професійній кар'єрі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає The Sun Sport.

Супертяж здивував своїм вибором, не згадавши про протистояння проти Ентоні Джошуа або Тайсона Ф'юрі. Водночас Ріакпоре назвав один двобій, у якому перемогу повинен був здобути суперник українця.

"Найважчі бої, в яких брав участь Усик, були з Чісорою та Майрісом Брієдісом. Це були найважчі бої. Особисто я дивився бій і сказав, що Чісора переміг. Клянусь, я сказав, що Чісора виграв той бій. Йому було дуже некомфортно в тому бою. Дуже некомфортно. Послухайте інтерв'ю після цього бою. Він почав говорити, що не тренувався, що у нього була травма. Він почав говорити все це. Я ніколи раніше не бачив, щоб Усик так говорив, бо він знав, що не виглядав добре. Але як Чісора з ним бився? Він не дав йому часу дихати. Чи може Фабіо це зробити? Ні", – сказав Ріакпоре.

Поєдинок Усик – Чісора відбувся 31 жовтня 2020 року. Український чемпіон переміг за одноголосним рішенням суддів (117:112 та двічі 115:113). Нещодавно сам Дерек запевнив, що досі не змирився із цим фіаско, адже був переконаний, що переміг.

Після поразки британець завітав до української роздягальні та пригостив Олександра бургерами.

А от двобій проти Брієдіса відбувся 27 січня 2018-го, коли непереможений український боксер переміг латвійця за рішенням суддів.

Відзначимо, що у своїй крайній зустрічі Чісора програв Деонтею Вайлдеру, тоді як бій Усика ще попереду. 23 травня 2026-го Олександр поб'ється проти Ріко Верховена у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву.

Раніше повідомлялося, що після цього двобою українець прагне побитись проти переможця пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа. Зустріч останніх запланована на 9 травня у Манчестері.