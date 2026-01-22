Екстренер Дюбуа розповів, чому Вайлдеру не слід битись із Чісорою

Відомий наставник Дон Чарльз не розуміє, навіщо Деонтею Вайлдеру (44-4-1, 43 КО) проводити бій проти Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Цим тренер поділився у коментарі для Youtube-каналу Sky Sports Boxing.

На думку колишнього коуча Даніеля Дюбуа, рішення Деонтея є неповагою у сторону Дерека, з яким він вирішив побитись заради розігріву перед протистоянням із Олександром Усиком.

"Я б сказав так. Я б на його місці не розглядав Дерека незалежно від того, на якому етапі кар'єри він зараз знаходиться. Я б не обирав його як бій для повернення чи розминки. Це неповага. Я думаю, що Вайлдер, особливо після його останніх кількох боїв, точно не має обирати Дерека Чісору. Але якщо це реально, то нехай буде так", – заявив Чарльз.

Нагадаємо, що Шеллі Фінкель, менеджер Вайлдера, повідомляв, що перемовини щодо двобою із Чісорою вже близькі до завершення.

Раніше повідомлялося, що офіційного оголосять про поєдинок Вайлдер – Чісора під час пресконференції у столиці Великої Британії. Також був інсайд, що протистояння відбудеться у квітні 2026-го. Місце проведення – Лондон.