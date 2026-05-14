Дружина дала "зелене світло": Чісора веде перемовини про останній бій у кар'єрі

Зірковий супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) ухвалив рішення продовжити боксерську кар'єру, хоча раніше заявляв, що повісить рукавички на цвях після бою з Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Його слова передає Sky Sports.

Британець повідомив, що планує провести реванш із "Бронзовим бомбардувальником". І саме цей поєдинок має стати останнім для нього на профі-рингу.

"Я працюю над реваншем. Дружина дала мені "зелене світло", тому я піду на реванш. Я ще не підтвердив це остаточно. У мене заплановано кілька зустрічей, і побачимо, як усе пройде. Вайлдер зацікавлений, тому що він також незадоволений результатом. Так, можливо, він і переміг, але він розчарований, тож ми збираємося провести повторний бій. На цьому все. Наприкінці цього року я завершу кар'єру", – сказав Чісора.

Нагадаємо, що їхнє перше протистояння відбулось 4 квітня. В ньому Вайлдер переміг роздільним рішенням суддів.