Чісора залишив сенсаційний прогноз на бій Усик – Верховен

Ветеран боксу Дерек Чісора (36-14, 23 КО) переконаний, що Ріко Верховену (1-0, 1 КО) до снаги здолати Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова наводить TalkSPORT.

Також він додав, що нідерландський кікбоксер міг би перемогти його у гіпотетичному поєдинку.

"Я кажу тобі: він може побити Усика. Просто влучить по ньому", – сказав Дерек.

Британський супертяж запевнив, що наразі немає жодного бійця, який був би незручним суперником для непереможеного українця.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC. Обидва бійці вже прибули до Єгипту та провели дуель поглядів на тлі пірамід.

Раніше повідомлялося, що Чісора досі не змирився із поразкою від Усика, яка була ще у жовтні 2020-го. Дерек переконаний, що тоді переміг Олександра.