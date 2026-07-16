Валлін: Бій з Сіренком – хороший варіант

Шведський боксер Отто Валлін (28-3, 16 КО) оцінив бій проти українця Владислава Сіренка (22-1, 19 КО), який відбудеться у межах шоу Zuffa Boxing 09 на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Про це боксер розповів у коментарі Two Sides.

Валлін запевнив, що перебуває у чудовій формі перед дебютом у Zuffa, та пояснив, чому бій проти Влада є ідеальним викликом на цьому етапі його кар'єри.

"План, звичайно, полягає у тому, щоб перемогти. Я зустрічався з Владом кілька разів. Він здається приємним хлопцем і хорошим бійцем, але я почуваюся впевнено. Я дуже добре тренувався, я переїхав до Г'юстона рік тому, і мені здається, що тренування йдуть дуже добре. В мене були хороші спаринги перед цим боєм. Тому я думаю, що дуже важливо вийти на 100% підготовленим. Я відчуваю, що перебуваю на такому етапі своєї кар'єри, коли хочу хороших боїв. Тому я думаю, що бій з Владом – хороший варіант, і я думаю, що це буде хороший бій, – сказав Валлін.

Їхній бій відбудеться 26 липня.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Сіренко програв одноголосним рішенням суддів Соломону Дакресу – 91:99, 92:98, 92:99, зазнавши першої поразки в кар'єрі.

Валлін у листопаді 2025-го достроково у другому раунді нокаутував американця Кріса Томаса. Перед цим у лютому того ж року, швед програв Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів, після чого навіть допускав можливість завершення професійної кар'єри.