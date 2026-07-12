Сіренко підтвердив бій проти боксера, який ледь не переміг Тайсона Фʼюрі

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22–1, 19 КО) офіційно підтвердив свій наступний поєдинок проти шведського експретендента на титул чемпіона світу Отто Валліна (28–3, 16 КО).

Про це українець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт, друзі! Вже зовсім скоро я проведу свій наступний поєдинок, який відбудеться 26 липня в Нью-Йорку в "Театрі Медісон-сквер-гарден" проти Отто Валліна. Я провів чудовий тренувальний табір та готовий до якісного й яскравого бою. Тому не пропустіть і дуже дякую за вашу підтримку", – сказав український боксер.

Нагадаємо, що Валлін у серпні 2019 року провів поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Швед завдав британцю серйозних проблем і був близьким до сенсаційної перемоги, але в підсумку поступився одноголосним рішенням суддів.

Сіренко у своєму останньому поєдинку програв одноголосним рішенням суддів Соломону Дакресу (91:99, 92:98, 92:99), зазнавши першої поразки в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що Владислав Сіренко та Отто Валлін підписали контракти з промоутерською компанією Zuffa Boxing.