Це був би дуже цікавий бій: український супертяж оцінив шанси Кличка здолати Кабаєла

Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) висловився про гіпотетичний бій між володарем пояса WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО) та Володимиром Кличком (64-5, 53 КО), про який останнім часом почали з'являтись розмови.

Його слова передає v RINGe.

Український боксер вважає, що в цьому протистоянні "Доктор Сталевий Молот" має шанси на перемогу. Завдяки ній він може здійснити свою давню мрію, ставши найстаршим чемпіоном світу в історії надважкого дивізіону.

"Особливо не чув у Німеччині розмов на цю тему. Але особисто для мене це був би дуже цікавий і класний бій. Я вважаю, що для Володимира такий поєдинок був би крутим. І бачу шанси на перемогу в ньому. Спочатку провести один бій для розігріву… Адже все-таки він дуже довго не виходив на ринг… Тренування – це одне, а великий ринг – це дещо інше. Якщо, звичайно, у WBC дозволять одразу ж поборотися за титул чемпіона світу, то цілком вірю, що стиль Кличка дозволить йому перемогти. Було б дуже круто та класно", – сказав Сіренко.

Також супертяж додав, що розмови про це протистояння навряд виникли на порожньому місці. Він думає, що якісь контакти між сторонами бійців уже відбулись:

"Судячи з мого досвіду в боксі, коли проскакують різні такі чутки, то однозначно їх хтось запускає. І запускають зазвичай з якоюсь метою. Це може бути як з боку Агіта, так і з боку Володимира. А може і з обох боків. Якщо вже розігрівають, якщо є ці розмови, значить, однозначно відбувалися якісь кроки в цьому напрямку".

Зазначимо, що раніше Спенсер Браун, який є менеджером Агіта Кабаєла та Тайсона Ф'юрі, висловлювався про можливий камбек Володимира Кличка. Він заявляв, що 50-річний українець може розділити ринг із його підопічними.

Також своєю думкою ділився й Берндт Бенте. Колишній представник "Доктора Сталевого Молота" вважає, що саме бій із німцем є єдиним, який має сенс для українського ексчемпіона світу.