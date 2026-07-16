Можливо, він просто виснажений, втомлений: Сіренко – про рішення Усика звільнити чемпіонські титули

Український боксер Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) відреагував на рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) звільнити усі свої чемпіонські пояси, за винятком поясу The Ring, а також розповів, як на це відреагували у Німеччині.

Його слова передає vRINGe.

31-річний боєць зізнався, що ніякої такої реакції на вчинок Усика не чув у Німеччині, де він готується до свого наступного двобою.

За словами Сіренка, усі прекрасно розуміють, чому так вчинив Олександр, тому у його сторону майже немає якоїсь глобальної критики.

"Ніякої такої реакції на все це не чув. Гадаю, всі чудово все розуміють. І всі ставляться до Усика з повагою. Кожне його рішення сприймається цілком адекватно. Це його вибір. І ніхто навіть не думає це якось критикувати чи обговорювати. Ті, з ким я спілкуюся, всі чудово розуміють, чому так сталося. Це люди, які не перший день у боксі. Коли у тебе є купа зобов'язань перед санкціонуючими організаціями щодо проведення всіх цих захистів, це виснажує. Це дуже важко. Усик у такому режимі не один рік, і навіть не два. А вже дуже довго – починаючи ще з крузервейту. Можливо, він просто виснажений, втомлений. Кожна організація нав'язує свого суперника, свій захист. Плюс він уже, зрештою, немолодий спортсмен", – сказав Сіренко.

Відзначимо, що такий вчинок Усика розкритикували Дерек Чісора та тренер Ітауми, який дорікнув Усику. За словами наставника, боксер із Криму запізно відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів.

Після цього вчинку Олександру приписують битву проти Деонтея Вайлдера у США, яка має стати прощальною у кар'єрі українця.

Раніше Сіренко висловився про гіпотетичний бій між володарем пояса за версією WBC Агітом Кабаєлом та Володимиром Кличком, про який останнім часом почали з'являтися розмови.