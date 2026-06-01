Президент WBC: Бій проти Кабаєла є обов'язковим для Усика

Президент WBC Маурісіо Сулайман заявив, що чинний чемпіон організації у надважкій вазі Олександр Усик зобов'язаний провести захист титулу проти Агіта Кабаєла, інакше ризикує залишитися без поясу.

Його слова передає Sky Sport.

Кабаєл у лютому 2025 року виграв вакантний титул тимчасового чемпіона в поєдинку проти Чжана Чжилея. Відтоді він очікує на можливість провести бій за повноцінний чемпіонський пояс.

WBC санкціонувала добровільний захист Усиком свого титулу проти кікбоксера Ріко Верховена в Єгипті 23 травня, але зобов'язала українця у наступному поєдинку зустрітися з обов'язковим претендентом

"Рішення WBC було дуже чітким. Ми прийняли заявку Усика на добровільний захист титулу, який вже відбувся. Тепер обов'язковим поєдинком є бій Усика проти тимчасового чемпіона Агіта Кабаєла", – заявив Сулейман.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Ріко Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Агіт вже навіть назвав бажані місця проведення для такої дуелі, а шотландський тренер Біллі Нельсон висловився про можливий двобій.