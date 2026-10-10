У білому вбранні та з книжкою на дивані: дружина Усика зачарувала новими фото

Дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина поділилася новою фотосесією в соціальних мережах. Обраний образ і затишна домашня атмосфера додали світлинам особливого шарму.

Катерина позувала в стильному білому вбранні, зробивши акцент на лаконічності та елегантності.

На одних кадрах дружина боксера фотографувалася біля входу до будинку, а на інших влаштувалася на дивані з книжкою в руках.

Нова фотосесія вирізняється спокійним настроєм і невимушеністю. Замість яскравих декорацій Катерина обрала домашню атмосферу, а білий образ став головною деталлю її стильних світлин.

Нагадаємо, напередодні Олександр та Катерина влаштували гучне святкування 65-річчя батька Катерини, показавши кадри з вечірки.

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Раніше подружжя Усиків показало, як відсвяткувало 17-ту річницю весілля.