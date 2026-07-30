Йому потрібен перекладач: Джошуа отримав пораду щодо співпраці з командою Усика

Британський супертяж Річард Ріакпоре (20-1, 16 КО) висловився про співпрацю Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) із командою Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Sun Boxing.

Боксер дав пораду Ей Джею. Він вважає, що тому потрібен перекладач для роботи з українцями.

"У мене є ідея. Йому потрібен перекладач. Звучить смішно, але повірте мені. Коли ви стоїте в куті та пройшли табір з кимось, вони кажуть якісь слова, які означають цілу купу речей. Вони не можуть висловити їх англійською, але ви їх розумієте. Але що, якщо дійде до справді складної ситуації, як ця?

Усі панікували у куті. Ми бачили Усика біля рингу, і він панікував. Коли Джошуа переміг, ви бачили його реакцію? Полегшення. Було видно, наскільки багато для них означав цей бій. На кону було дуже багато, розумієте? І цей тиск був помітний у всій команді. Тож їм потрібен перекладач на рингу", – сказав Ріакпоре.