Він змінює своє життя: Усик пояснив, чому насправді вирішив допомагати Джошуа

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про свою співпрацю з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Його слова передає All Out Fighting.

Український боксер пояснив, чому вирішив допомагати британцю. Він відзначив людські якості Ей Джея.

"Тому що він мій брат. Ей Джею, привіт. Тому що він не гордий. Джошуа розуміє, що якщо ти робиш помилку, то це лише твоя помилка. Ти повинен змінитися.

Помилка – це як пальне. Але якщо ти робиш помилку кілька разів – ти дурний. Якщо ти дивишся, що саме робиш недобре – ти змінюєшся. Ей Джей змінює своє життя", – сказав Усик.