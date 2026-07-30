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Він змінює своє життя: Усик пояснив, чому насправді вирішив допомагати Джошуа

Денис Іваненко — 30 липня 2026, 09:42
Він змінює своє життя: Усик пояснив, чому насправді вирішив допомагати Джошуа
Ентоні Джошуа й Олександр Усик
Instagram/usykaa

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про свою співпрацю з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Його слова передає All Out Fighting.

Український боксер пояснив, чому вирішив допомагати британцю. Він відзначив людські якості Ей Джея.

"Тому що він мій брат. Ей Джею, привіт. Тому що він не гордий. Джошуа розуміє, що якщо ти робиш помилку, то це лише твоя помилка. Ти повинен змінитися.

Помилка – це як пальне. Але якщо ти робиш помилку кілька разів – ти дурний. Якщо ти дивишся, що саме робиш недобре – ти змінюєшся. Ей Джей змінює своє життя", – сказав Усик.

Зазначимо, що Ентоні Джошуа розпочав співпрацю з командою Усика у 2025 році. Під її керівництвом британець здолав Джейка Пола, а напередодні нокаутував Крістіана Пренгу.

Свій наступний поєдинок Ей Джей має провести проти Тайсона Ф'юрі. Напередодні українець зробив точний прогноз на цю битву.

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