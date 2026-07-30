Лапін – про останній бій Усика: Одразу додасть легітимності їхньому титулу у надважкій вазі

Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика (25-0, 16 КО), висловився про прощальний бій українського боксера.

Його цитує Boxing News.

За його словами, ще немає жодної домовленості щодо поєдинку непереможеного українця проти Деонтея Вайлдера.

"Бій Усика проти Вайлдера, безумовно, є одним із найгучніших та найреалістичніших варіантів на даний момент, і ми вели переговори з Zuffa. Але домовленості ще немає, і остаточна структура та цифри мають нас влаштовувати. З боку Zuffa, Олександр одразу додасть легітимності їхньому титулу у надважкій вазі та усьому боксерському проєкту. З нашого боку, це має бути набагато більше, ніж просто допомога у створенні нового поясу. Для останнього розділу кар'єри Олександра має бути правильний суперник, правильна платформа та правильний фінансовий пакет", – заявив Лапін.

Раніше Усик розповів, чи зацікавлений у здобутті титулу новоствореної організації. Він заявив, що не виключає такого розвитку подій.

Нагадаємо, що Олександр звільнив свої чемпіонські пояси, після чого йому почали приписувати бій проти "Бронзового бомбардувальника". Зазначалося, що двобій може відбутися у США.

Також була інформація, що серед потенційних суперників розглядають кандидатуру Джона Джонса. Однак колишній чемпіон UFC відмовився від такої зустрічі, а сам українець назвав такий двобій "неможливим".