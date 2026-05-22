Усик – Верховен: українець отримає космічний гонорар за бій

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Стали відомі гонорари бійців.

Про це повідомляє De Volkskrant.

Усик за бій в Єгиптін заробить близько 100 мільйонів доларів (86 мільйонів євро).

Поєдинок також буде прибутковим для Верховена, проте не називається сума. Раніше Ріко заявив, що це буде найбільший його заробіток за бій.

"Я не можу називати точні цифри, але як кікбоксер я ніколи не отримував таких грошей. Це зовсім інший рівень", – розповів Верховен.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.