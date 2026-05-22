Усика чекає справжній монстр: п’ять найстрашніших перемог Верховена, після яких стає моторошно

У ніч на 23 травня весь бойовий світ прикує увагу до Єгипту, де чемпіон світу з боксу Олександр Усик проведе надзвичайно незвичний для себе поєдинок за правилами боксу проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена.

Для багатьох фанатів боксу нідерландець залишається просто великим і фізично потужним бійцем. Але в реальності Верховен – один із найнебезпечніших ударників планети, який роками домінував у надважкій вазі кікбоксингу.

І якщо хтось вважає, що Усика чекає "простий шоубій", то достатньо подивитися на кілька найжорсткіших перемог Ріко.

Верховен – Андерсон Сілва: різниця рівнів

Коли Андерсон Сілва вирішив спробувати себе проти Верховена, багато хто очікував хоча б конкурентного шоу. Але все перетворилося на тотальне побиття.

Ріко буквально розбирав суперника раунд за раундом. Він постійно тиснув, різав дистанцію джебами та безжально працював серіями. Особливо страшно виглядали його лоукіки – Сілва просто не встигав реагувати на темп.

Найнеприємніше для суперників Верховена це те, що він не панікує і не форсує події. Нідерландець поступово "ламає" опонента психологічно, змушуючи того виживати під пресингом.

Фінал поєдинку вийшов дуже брутальний. Ріко вчергове пробив по ногах Сілви, після чого той упав і не зміг продовжувати бій.

Верховен – Бен Саддік (2017): війна проти монстра

Перший бій проти Джамала Бен Саддіка у 2017 році став одним із найстрашніших випробувань у кар'єрі Ріко.

Бен Саддік – справжній гігант із нокаутуючим ударом, який валив суперників одним влучанням. Але Верховен показав, чому його називають королем хевівейту.

Ріко пережив важкі моменти, витримав шалений тиск і почав методично розбивати суперника комбінаціями. Особливо вражала його фізична готовність – навіть після важких розмінів він продовжував рухатися так, ніби бій тільки почався.

У підсумку Верховен зламав Бена темпом, точністю та витривалістю. Саме після цього бою багато фанатів почали говорити, що Ріко має "нескінченний бензобак".

Верховен – Бігфут Сілва: абсолютне домінування

Поєдинок проти легендарного бійця ММА Антоніо Сілва, більш відомого як Бігфут, став справжнім жахом для бразильця.

Верховен з перших секунд увімкнув максимальний тиск і буквально не дав супернику дихати.

Ріко працював як машина: джеби, удари ногами, постійні атаки по поверхах. Бігфут виглядав безпорадним під цим градом ударів.

Читайте також : Відео Усик та Верховен провели битву поглядів перед пірамідами

Особливо лякає те, наскільки спокійним при цьому залишався сам Верховен. Він не кидався вперед бездумно, а холоднокровно руйнував опонента удар за ударом.

У підсумку Ріко просто затиснув у куті легенду ММА і зробив усе можливе, щоб рефері просто зупинив це побиття.

Верховен – Бенжамін Адегбуї: майстер-клас чемпіона

Бенжамін Адегбуї вважався одним із небагатьох, хто реально міг створити проблеми Ріко. Суперник мав вибухову силу, чудову роботу руками та серйозний досвід. Але Верховен просто "переварив" його.

Це був майже ідеальний виступ Ріко з точки зору тактики. Він контролював дистанцію, чудово працював другим номером і постійно змушував суперника помилятися.

До середини першого раунду Адегбуї вже виглядав виснаженим, тоді як Верховен лише нарощував оберти.

Найцікавіше те, що Ріко вирубив суперника у стилі Усика в бою проти Тоні Беллью. Важкий удар у голову, який змусив Бенжаміна втратити свідомість і впасти на канати. Ось вам і паралель з українським чемпіоном.

Верховен – Бен Саддік (2021): демонстрація характеру

Реванш із Джамалом Бен Саддіком у 2021 році став одним із найвідоміших боїв у кар'єрі Верховена.

Перед поєдинком Бен відкрито погрожував нокаутом, а фанати чекали війни. І вони її отримали.

Ріко знову показав феноменальну стійкість. Попри величезну різницю в габаритах і страшну силу суперника, він не відступав ні на крок.

Найстрашніше в цьому бою те, як Верховен тримає удар у критичній ситуації. Навіть коли Бен намагався йти вперед, скривавлений Ріко відповідав ще жорсткіше і ще точніше.

У підсумку Саддік просто не витримав темпу та пошкодив руку, а Верховен затис суперника біля канатів і брутально добив його точними ударами по голові, вкотре залишившись королем дивізіону.

І саме після таких боїв стає зрозуміло: попереду на Олександра Усика чекає не просто медійний суперник, а справжній монстр ударних єдиноборств, який роками знищував найнебезпечніших велетнів світу.