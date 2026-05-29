Потрібно навести лад у своїй команді: Усику порадили змінити тренера після бою з Верховеном

Тренер Шейн Макгіган висловився щодо непростої перемоги Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Seconds Out.

Він поділився думками про зупинку бою за секунду до завершення 11 раунду, яка ​​викликала суперечки. На думку фахівця, вона була завчасною, проте українець все одно переміг би.

"Зазвичай такі речі пов'язані з атмосферою. Рефері міг не почути гонг. Він зупинив бій зарано, хоча якби був ще один раунд, я думаю, Усик би виграв бій. Але він виступив не найкращим чином, і Лапін теж. Тому їм потрібно навести лад у своїй команді. Можливо, це сталось через самовпевненість. Його промоутер пішов, його тренер пішов, він досяг всього у спорті. Він мав жахливі обставини з сім'єю в Україні та просто ситуацію в країні. Є безліч факторів. Можливо, він трохи самовпевнений, тому що суперник – кікбоксер. Але будь-який боксер скаже вам, що коли ви спарингуєте з відносно недосвідченим бійцем, його іноді важче зрозуміти, важче розгадати. І особливо хлопця такого зросту як Ріко – він незручний і явно вміє бити. Отже, він зробив те, що роблять усі великі чемпіони – переламав хід бою. Але не показав найкращого виступу. Виглядало так, ніби він пропускав важкі удари", – сказав Макгіган.

Також спеціаліст дав пораду Олександру Усику. Він вважає, що той має повернути старого тренера, з яким працював ще на аматорському рівні.

"Я б не хотів, щоб він затримувався в боксі занадто довго. Або ж, якщо він збирається затриматися, нехай поверне свою стару команду, бо міняти щось у 38 років – це поганий знак. І знаєте, давайте будемо чесні, батько Ломаченка тренував його протягом усієї аматорської кар'єри. Але він мав чудового тренера, коли став професіоналом, і батько Ломаченка повернувся до нього на бій з Гассієвим. Можливо, йому настав час знову залучити цього тренера та повернути у тренувальний табір знайомі обличчя, бо робити все самому, яким би талановитим ти не був, це ніколи не закінчиться добре", – заявив британець.

Нагадаємо, що тренером Олександра Усика в бою з Ріко Верховеном був Єгор Голуб. Після перемоги він ділився враженнями від протистояння українця з нідерландським кікбоксером і співпраці з чинним королем надважкого дивізіону.