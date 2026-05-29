Потрібно навести лад у своїй команді: Усику порадили змінити тренера після бою з Верховеном
Тренер Шейн Макгіган висловився щодо непростої перемоги Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).
Його слова передає Seconds Out.
Він поділився думками про зупинку бою за секунду до завершення 11 раунду, яка викликала суперечки. На думку фахівця, вона була завчасною, проте українець все одно переміг би.
"Зазвичай такі речі пов'язані з атмосферою. Рефері міг не почути гонг. Він зупинив бій зарано, хоча якби був ще один раунд, я думаю, Усик би виграв бій. Але він виступив не найкращим чином, і Лапін теж. Тому їм потрібно навести лад у своїй команді. Можливо, це сталось через самовпевненість. Його промоутер пішов, його тренер пішов, він досяг всього у спорті. Він мав жахливі обставини з сім'єю в Україні та просто ситуацію в країні. Є безліч факторів.
Можливо, він трохи самовпевнений, тому що суперник – кікбоксер. Але будь-який боксер скаже вам, що коли ви спарингуєте з відносно недосвідченим бійцем, його іноді важче зрозуміти, важче розгадати. І особливо хлопця такого зросту як Ріко – він незручний і явно вміє бити. Отже, він зробив те, що роблять усі великі чемпіони – переламав хід бою. Але не показав найкращого виступу. Виглядало так, ніби він пропускав важкі удари", – сказав Макгіган.
Також спеціаліст дав пораду Олександру Усику. Він вважає, що той має повернути старого тренера, з яким працював ще на аматорському рівні.
"Я б не хотів, щоб він затримувався в боксі занадто довго. Або ж, якщо він збирається затриматися, нехай поверне свою стару команду, бо міняти щось у 38 років – це поганий знак. І знаєте, давайте будемо чесні, батько Ломаченка тренував його протягом усієї аматорської кар'єри.
Але він мав чудового тренера, коли став професіоналом, і батько Ломаченка повернувся до нього на бій з Гассієвим. Можливо, йому настав час знову залучити цього тренера та повернути у тренувальний табір знайомі обличчя, бо робити все самому, яким би талановитим ти не був, це ніколи не закінчиться добре", – заявив британець.
Нагадаємо, що тренером Олександра Усика в бою з Ріко Верховеном був Єгор Голуб. Після перемоги він ділився враженнями від протистояння українця з нідерландським кікбоксером і співпраці з чинним королем надважкого дивізіону.