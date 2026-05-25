Президент WBC Сулейман – про критику судді бою Усик – Верховен: Життя боксера у руках рефері

Софія Кулай — 25 травня 2026, 11:06
Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман висловився про момент із зупинкою бою між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає iFL TV.

Рефері зупинив двобій після того, як українець спершу відправив суперника у нокдаун, а після кинувся добивати нідерландського кікбоксера. Суддя зупинив бій, сигналізувавши про перемогу Олександра технічним нокаутом.

Очільник WBC став одним із небагатьох, хто підтримав суддю.

"Лише одна людина може бачити очі бійця. Лише одна людина може оцінити ситуацію. Дуже легко судити здалеку, дивлячись по телевізору або з різних ракурсів, враховуючи драму, що відбувається.

Але рефері зобов'язаний зупинити бій, навіть якщо це всього за одну секунду до кінця раунду або всього бою, як було у випадку з Хуліо Сезаром Чавесом і Мелдріком Тейлором. Життя боксера в руках рефері. Тому я підтримую Марка Лайсона. Я дуже пишаюся ним, і те, що він побачив, змусило його зупинити бій", – заявив Сулейман.

Нагадаємо, що нідерландський кікбоксер вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

Також на цей момент із зупинкою двобою відреагував сам Усик. Також Олександр прокоментував протест від Ріко.

