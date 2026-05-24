Канело розповів, чи вважає правильним рішення судді зупинити достроково бій Усика з Верховеном

Колишній абсолют у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) оцінив перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Home of Fight.

Українець здолав суперника технічним нокаутом в 11 раунді за секунду до його завершення. Чимало фанатів та експертів вважають, що це було неправильне рішення рефері, проте мексиканець має іншу думку.

"Це був хороший бій. Я не думаю, що зупинка була передчасною. Вважаю, що вони врятували Ріко від нокауту", – сказав Канело.

Зазначимо, що на момент зупинки поєдинку мінімальним лідером за записками суддів був Ріко Верховен. Він в одного рефері мав перевагу 96:94, а інші двоє фіксували нічию після 10 раундів.

Напередодні свою оцінку цій битві дав також Шакур Стівенсон. Американець вважає, що це був невдалий вечір для українця.