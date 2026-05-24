Просто невдалий вечір: Шакур оцінив перемогу Усика над Верховеном

Денис Іваненко — 24 травня 2026, 07:17
Верховен та Усик
Денис Дідківський

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) висловився про бій Олександра Усика (25-0, 16 КО) з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Своєю думкою він поділився в соцмережі X.

Американець заявив, що це був не найкращий виступ українського боксера, який переміг технічним нокаутом в 11 раунді за секунду до його закінчення. Проте він вірить, що Олександр міг би довести справу до кінця в останній 3-хвилинці.

"Усик увімкнувся саме тоді, коли це було потрібно. Так, рефері, безумовно, допоміг – але хто сказав, що Усик і так не довів би справу до завершення? У нього було достатньо часу. Просто невдалий вечір – і, чесно кажучи, він не виглядав у найкращій формі", – сказав Стівенсон.

Зазначимо, що на момент зупинки бою мінімальним лідером за записками суддів був Ріко Верховен. Він в одного рефері мав перевагу 96:94, а інші двоє фіксували нічию після 10 раундів.

