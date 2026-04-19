Верховен залишив меседж для Усика: Будь готовий, бо я йду за поясами

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 1 КО) поділився думкою з приводу того, що вже у своєму другому поєдинку на боксерському професійному рингу поб'ється за титул, який належить Олександру Усику (24-0, 15 КО).

Його слова наводить The Stomping Ground.

За його словами, в WBC, яка санкціонувала битву Усика проти Верховена, має свою організацію у муай-тай. Тому Світова боксерська рада чудово розуміє його досягнення.

Верховен переконаний, що краще перемогти Усика за очками суддів, аніж достроково, звернувшись до українця.

"Звичайно, бо тоді б він перепробував усе для перемоги, а так я можу нокаутувати його лакі панчем. Будь готовий, бо я йду за поясами", – відповів Ріко.

Нагадаємо, що перша пресконференція бійців відбулася 14 квітня. Після спілкування з пресою обидва боксери зійшлися у дуелі поглядів, яка минула без жодних скандальних моментів.

Цікаво, що нідерландський кікбоксер переконаний, що Усик не витримає його ударів. Бій запланований на 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість Верховен дебютував на боксерському рингу у 2014 році, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.