WBC санкціонувала бій Усика з Верховеном

Олександр Булава — 1 березня 2026, 21:50
Олександр Усик
Getty Images

Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала бій українського чемпіона організації Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Про це йдеться в заяві WBС.

"Після ретельного розгляду Рада керуючих WBC ухвалила рішення про санкціонування добровільного захисту титулу чемпіона світу WBC у надважкій вазі Олександра Усика проти легендарного чемпіона з кікбоксингу Ріко Верховена", – йдеться у заяві організації.

У WBС наголосили, що ще в грудні надали українському суперважковаговику право на добровільний захист.

"На 63-й щорічній конференції в Бангкоку, WBC надала чемпіону Усику право на добровільний захист титулу. Згодом WBC отримала петицію про санкціонування бою Усика проти Верховена як добровільного захисту титулу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бій між чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та 12-разовим чемпіоном кікбоксерського промоушну Glory Ріко Верховеном відбудеться 23 травня у Гізі в Єгипті.

Українець востаннє виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа.

