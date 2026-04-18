Американський боксер висловився про історичний вплив Усика на надважкий дивізіон

Непереможний супертяж Річард Торрес (13-0, 11 КО) поділився думкою про вплив Олександра Усика (24-0, 15 КО) на бокс.

Його слова передає Boxing News.

Американець вважає, що об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі змінив підхід до цієї вагової категорії. Він заявив, що українець надихнув багатьох менш габаритних боксерів спробувати свої сили в хевівейті, розпочавши нову еру.

"Я думаю, що ми просто починаємо краще розуміти бокс. Раніше великі хлопці більше покладалися на один потужний удар – такі собі "панчери одного удару", які часто завершували бої дуже швидко. Але зараз ми, трохи менші хлопці, починаємо більше розуміти важливість фізичної підготовки, витривалості та наполегливості. І я справді вважаю, що Олександр Усик показав усьому світу, що менші боксери надважкої ваги тут надовго затримаються. Мене це дуже надихає – як шульгу в надважкій вазі, який теж трохи менший за інших. Я хочу скористатися цим прикладом, залишатися вірним своєму плану та незабаром опинитися на вершині", – сказав Торрес.

Зазначимо, що свій наступний бій Річард Торрес проведе проти Френка Санчеса в андеркарді поєдинку Олександра Усика та Ріко Верховена. Цей вечір боксу відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі.

Нагадаємо, що напередодні був оновлений рейтинг IBF у надважкій вазі. Чемпіоном там є український боксер, а Торрес і Санчес входять у четвірку найкращих.