Непереможений боксер припустив зустріч із Усиком: Можливо, одного дня ми зможемо провести бій

Софія Кулай — 17 квітня 2026, 15:18
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (31-0, 25 КО) відреагував на слова Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО), який закликав його підійнятися у ваговій категорії заради бою з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Про це він висловився у коментарі Come And Talk 2 Me.

Американський боксер запевнив, що із повагою ставиться до Шакура, який викликав на бій Раяна Гарсію. Також він додав, що одного дня може змінити вагу та не проти розділити один ринг із непереможеним українцем.

"Сподіваюся, що одного дня я перейду до крузевейту. Можливо, одного дня ми зможемо провести бій з Усиком, і я був би цього радий. Я точно буду готовий взятися за це завдання", – заявив Бенавідес.

Відзначимо, що 2 травня 2026 року на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі Бенавідес поб'ється проти володаря титулів WBA та WBO у крузервейті Хільберто Раміреса. Захід буде присвячений мексиканському святу Cinco de Mayo. На кону поєдинку стоятимуть титули Раміреса.

У своєму попередньому поєдинку Бенавідес успішно захистив пояс WBC. Він достроково переміг Ентоні Янда, змусивши рефері зупинити бій у сьомому раунді.

Натомість попереду в Усика зустріч із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Поєдинок запланований на 23 травня у Гізі (Єгипет).

