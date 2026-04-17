Олівер – про фаворита Усика у можливому бою Джошуа проти Ф'юрі: Це була очевидна відповідь

Колишній британський боксер Спенсер Олівер відреагував на слова Олександра Усика (24-0, 15 КО), який назвав Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) фаворитом у можливій британській битві проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Своєю думкою він поділився у коментарі для TalkSPORT Boxing.

Він вважає відповідь українського боксера очевидною, адже Ей Джей тренується у таборі Усика. Британець пригадав переможне повернення у профі-ринг "Циганського короля" та попередній двобій Джошуа проти Даніеля Дюбуа.

"Чи дійсно він фаворит? Ну, послухайте, звичайно, що ні. Це один з тих боїв, коли ми не знаємо, яка версія кожного з бійців вийде на ринг. Ми бачили проти Махмудова, що Ф'юрі трохи втратив свою невловимість. Махмудов завдавав йому ударів, які він ніколи б раніше не пропустив. Тож, знаєте, він дещо сповільнився. Його ноги дещо сповільнилися. Це дає Ентоні більше шансів, бо він добре викидає удари. Але чи здатність тримати удар все ще є в Джошуа? Ми бачили в бою проти Дюбуа, що цього не було. У порівнянні все виглядає дуже рівно. Я не бачу жодного з них великим фаворитом", – сказав Олівер.

Нагадаємо, що команда Усика готувала Ентоні до попереднього двобою проти Джейка Пола, у якому британець нокаутував шоумена у шостому раунді.

Джошуа повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. В аварії загинуло його двоє тренерів-друзів. Усик вже прокоментував нинішній стан Ей Джея та оцінив шанси британця стати абсолютним чемпіоном світу.

