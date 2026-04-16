Верховен зізнався, чи знайшов слабкі сторони в Усика

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 1 КО) оцінив слова деяких людей, які вважають, що слабкою стороною Олександра Усика (24-0, 15 КО) є корпус.

Про це висловився у коментарі для Seconds Out.

Майбутній суперник непереможеного українця не став чітко окреслювати якийсь недолік в Усику, якого назвав феноменальним боксером.

"Я не знаю. Він феноменальний боєць. Він феноменальний боєць загалом, спритний, неймовірно витривалий. Він як кубик Рубіка", – сказав Ріко.

Нагадаємо, що перша пресконференція бійців відбулася 14 квітня. Після спілкування з пресою обидва боксери зійшлися у дуелі поглядів, яка минула без жодних скандальних моментів.

Цікаво, що нідерландський кікбоксер переконаний, що Усик не витримає його ударів.

Бій Усика проти Верховена запланований на 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBC) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість Верховен дебютував на боксерському рингу у 2014 році, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.